Respiratorius Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Respiratorius Registered hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.22 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.180 SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch