Resources Connection mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Resources Connection hat am 07.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.23 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.070 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 98.1 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 18.41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Resources Connection 120.2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch