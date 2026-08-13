RESORTTRUST vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

RESORTTRUST hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 25.75 JPY. Im Vorjahresviertel hatte RESORTTRUST 14.41 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16.03 Prozent auf 61.26 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 52.80 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch