RESORTTRUST: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

RESORTTRUST hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 27.81 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RESORTTRUST 26.26 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 62.63 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 7.69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 58.15 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch