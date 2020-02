Resorts World Las Vegas et Hilton s'associent pour lancer un nouveau complexe multimarques à Las Vegas

Le partenariat réunira les marques Hilton Hotels & Resorts, LXR Hotels & Resorts et Conrad Hotels & Resorts et le programme de fidélité Hilton Honors au sein d'un complexe hôtelier intégré de 4,3 milliards de dollars américains

LAS VEGAS, 21 février 2020 /PRNewswire/ -- Resorts World Las Vegas et Hilton (NYSE : HLT) se sont associés pour regrouper pour la première fois trois des marques haut de gamme de Hilton dans un complexe hôtelier intégré de 4,3 milliards de dollars qui est en cours de construction et ouvrira ses portes à l'été 2021. Ce partenariat marque la plus importante opération multimarques de Hilton dans l'histoire de la société et réunit trois marques haut de gamme de Hilton, Hilton Hotels & Resorts, LXR et Conrad, au sein du Resorts World Las Vegas. Le complexe de 3500 chambres fera également partie de Hilton Honors, le programme de fidélisation primé des 18 différentes marques de Hilton, dont l'adhésion permet aux clients de bénéficier d'avantages immédiats tels que des modalités de paiement flexibles, des réductions exclusives pour les membres, une clé numérique, et plus encore.

« Notre souhait étant de rehausser les standards des hôtels de luxe à Las Vegas, il était naturel pour nous de nous associer à Hilton, un leader de l'industrie hôtelière mondiale », a déclaré Scott Sibella, président de Resorts World Las Vegas. « Hilton incarne des valeurs et une hôtellerie haut de gamme qui reflètent parfaitement la priorité de Resorts World qui est d'offrir une expérience client inégalée sur le marché de Las Vegas. »

« Notre partenariat stratégique avec Resorts World Las Vegas souligne l'attachement de Hilton à étendre son empreinte et son portefeuille d'établissements d'exception », a déclaré Ian Carter, président du développement mondial, de l'architecture, du design et de la construction de Hilton. « Il s'agit de la plus grande entente multimarques de l'histoire de la société et nous avons hâte de travailler avec nos nouveaux partenaires pour créer une expérience hôtelière unique dans un endroit sans pareil pour nos futurs clients et membres de Hilton Honors. »

Ensemble, avec ce développement multimarques, Resorts World et Hilton renouent avec l'essence du Las Vegas Hilton, autrefois le plus grand hôtel du monde, synonyme de jeux, de conventions et de divertissement à Las Vegas. Pour ce retour de la marque Hilton Hotels & Resorts sur le Strip de Las Vegas, l'établissement Las Vegas Hilton de Resorts World fusionnera les décennies d'expertise de la marque avec les traditions séculaires et le service haut de gamme de Resorts World. Ce projet intègre également la toute nouvelle marque de luxe de Hilton, LXR, qui propose des établissements indépendants d'exception, ainsi que Conrad, la marque de luxe moderne et avant-gardiste de Hilton.

Les clients auront accès aux installations de premier choix du complexe, dont un théâtre ultramoderne d'une capacité de 5000 places qui est modulable et permet d'accueillir des spectacles en résidence de stars et des événements d'entreprise ; 32 500 mètres carrés d'espace de réunion et de congrès ; un complexe aquatique de 20 400 mètres carrés avec sept piscines uniques ; un spa et un centre de remise en forme ; une vaste collection de concepts de restauration décontractés et gastronomiques ; et plus encore.

Des détails supplémentaires sur le projet seront annoncés dans les prochains mois.

À PROPOS DE RESORTS WORLD LAS VEGAS

Le complexe Resorts World Las Vegas est développé par Genting Berhad, qui a été enregistré en tant que société cotée en bourse par la Nevada Gaming Commission. Resorts World Las Vegas possède des complexes intégrés affiliés en Amérique du Nord et du Sud, en Malaisie, à Singapour, au Royaume-Uni et aux Bahamas. La construction de Resorts World Las Vegas, l'un des plus grands chantiers de construction d'hôtels actuellement en cours aux États-Unis, progresse à bon rythme avec environ 2200 ouvriers travaillant à pied d'œuvre chaque jour sur le site de 3,6 hectares. L'établissement sera un complexe technologique, innovant et inclusif qui reposera sur quatre piliers : haute qualité de service, harmonie, fidélité et luxe. Intégrant les traditions de Resorts World au cadre de Las Vegas, le casino-complexe de 3500 chambres apporte un regard neuf et audacieux sur l'hôtellerie à Las Vegas avec de nouvelles expériences passionnantes, une culture unique en son genre et un service client sans faille. Pour plus d'informations, consultez www.rwlasvegas.com ou retrouvez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram.

À PROPOS DE GENTING GROUP

Genting Group englobe Genting Berhad (KLSE : GENTING), le holding et ses sociétés cotées Genting Malaysia Berhad (KLSE : GENM), Genting Plantations Berhad (KLSE : GENP) et Genting Singapore Limited (SGX : G13). Genting Group emploie collectivement quelque 56 000 personnes et son champ d'action couvre les loisirs et l'hôtellerie, les plantations d'huile de palme, la production d'électricité, le pétrole et le gaz, le développement immobilier, les sciences de la vie et les activités de biotechnologie, avec des opérations dans le monde entier, notamment en Malaisie, à Singapour, en Indonésie, en Inde, en Chine, aux États-Unis, aux Bahamas et au Royaume-Uni. Genting Group est un leader dans l'industrie mondiale du jeu et de l'hôtellerie. Fondé en 1965, Genting Group possède plus de 50 ans d'expérience dans le développement et l'exploitation de complexes de destination en Amérique, en Malaisie, à Singapour, au Royaume-Uni et aux Bahamas, offrant une expérience de villégiature inégalée et des attractions emblématiques à plus de 50 millions de visiteurs chaque année.Pour plus d'informations, consultez www.genting.com.

À propos de Hilton

Hilton (NYSE : HLT) est un leader mondial de l'hôtellerie qui gère un portefeuille de 18 marques de classe mondiale comprenant plus de 6100 établissements avec plus de 971 000 chambres, dans 119 pays et territoires. Bien décidée à devenir la société la plus accueillante du monde, Hilton a reçu plus de 3 milliards de clients au cours de ses 100 ans d'histoire, s'est distinguée parmi les meilleurs lieux de travail au monde 2019 et a été nommée leader mondial de l'industrie 2019 dans les Dow Jones Sustainability World Indices. Grâce au programme de fidélisation primé Hilton Honors, les plus de 103 millions de membres qui réservent directement auprès de Hilton peuvent gagner des points pour profiter de séjours et d'expériences que l'argent ne peut pas acheter et bénéficier d'avantages immédiats tels que le check-in numérique avec sélection de chambre, la clé numérique et la chambre connectée. Consultez newsroom.hilton.com pour plus d'informations et suivez Hilton sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et YouTube.

À propos de LXR Hotels & Resorts

LXR Hotels & Resorts est la marque de la collection de luxe de Hilton, chacun de ses établissements offrant une expérience de voyage singulière propre à sa géographie, son histoire et sa tradition. Présente dans les destinations les plus séduisantes du monde, LXR Hotels & Resorts vous plongent dans des expériences de voyage vraiment immersives. Nous avons regroupé des établissements de luxe légendaires au sein d'un réseau d'hôtels qui se distinguent par les efforts incomparables qu'ils déploient pour offrir à leurs clients une attention personnalisée et des expériences luxueuses en immersion dans la culture locale. LXR Hotels & Resorts fait partie de Hilton, une société hôtelière mondiale de premier plan, et chaque établissement bénéficie de la force de Hilton Enterprise et de son programme primé Hilton Honors . Pour en savoir plus, consultez www.lxrhotels.com.

À propos de Conrad Hotels & Resorts

Présente sur les cinq continents avec près de 40 établissements, l'enseigne Conrad Hotels & Resorts mêle harmonieusement design contemporain, innovation de pointe et œuvres d'art soigneusement sélectionnées pour inspirer l'esprit entrepreneurial du voyageur connecté où qu'il se trouve dans le monde. Conrad est un endroit où les clients peuvent vivre le service et le style à leur manière, tout en étant connecté à la culture locale et mondiale. Découvrez Conrad en réservant sur www.conradhotels.com ou sur l'application mobile Hilton Honors. Consultez newsroom.hilton.com/conradhotels pour en savoir plus sur la marque et suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter.

À propos de Hilton Hotels & Resorts

Hilton Hotels & Resorts est devenue la référence mondiale dans le domaine de l'hôtellerie, s'efforçant de proposer de nouvelles innovations produit et de nouveaux services pour satisfaire les besoins changeants des clients. Avec 584 hôtels sur six continents, les établissements Hilton Hotels & Resorts sont situés dans les destinations les plus recherchées au monde et s'adressent aux clients qui savent que le lieu où ils séjournent est important. Les membres de Hilton Honors qui réservent directement par l'intermédiaire des canaux privilégiés de Hilton bénéficient d'avantages immédiats. Commencez votre séjour sur www.hiltonhotels.com et rendez-vous sur newsroom.hilton.com/hhr ou suivez Hilton Hotels & Resorts sur Facebook, Twitter et Instagram pour en savoir plus sur la marque.

