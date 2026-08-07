Resonance Specialties gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Resonance Specialties hat am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4.98 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1.41 INR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Resonance Specialties in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 53.16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 325.8 Millionen INR im Vergleich zu 212.7 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch