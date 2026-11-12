Resonac: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Resonac hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 246.81 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Resonac -75.340 JPY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 195.00 Milliarden JPY – eine Minderung von 43.35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 344.21 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch