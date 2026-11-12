Resona mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Resona hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Resona hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.52 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.430 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20.88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.44 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 2.02 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch