Resona gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Resona hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 41.55 JPY gegenüber 31.78 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Resona in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30.57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 389.28 Milliarden JPY im Vergleich zu 298.14 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch