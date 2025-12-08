Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'974 0.3%  SPI 17'827 0.3%  Dow 47'808 -0.3%  DAX 24'042 0.1%  Euro 0.9393 0.3%  EStoxx50 5'723 0.0%  Gold 4'189 -0.2%  Bitcoin 72'601 0.0%  Dollar 0.8082 0.5%  Öl 63.0 -1.3% 
Top News
November 2025: Analysten sehen Potenzial bei Deutsche Telekom-Aktie
L’Oréal neuer Hauptaktionär bei Galderma - Aktien uneins
SGS-Aktie etwas schwächer: Konzern übernimmt Australian Superintendence Company
Richemont-Aktie tiefer: Neuer A.-Lange-&-Söhne-Flagship-Store stärkt Präsenz in London
TUI-Aktie in Grün: Reisekonzern erwartet steigende Reisepreise
ResMed Aktie 321632 / US7611521078

08.12.2025 16:32:25

Resmed Gets FDA Clearance For Personalized Therapy Comfort Settings; To Be Marketed As Smart Comfort

ResMed
203.68 CHF -1.04%
(RTTNews) - Resmed (RMD, RMD.AX), Monday announced it has received U.S. Food and Drug Administration (FDA) clearance for Personalized Therapy Comfort Settings (PTCS), to be marketed as Smart Comfort.

Smart Comfort is the first FDA-cleared AI-enabled medical device that recommends personalized comfort settings to help people with obstructive sleep apnea (OSA) start and stay on CPAP therapy.

Smart Comfort will launch in early 2026 in a limited U.S. beta version for new users of myAir, Resmed's consumer sleep companion app, paired with a Resmed AirSense 11 device. It will be followed by a broader U.S. rollout to new myAir users later in 2026.

CPAP therapy is not one-size-fits-all. Addressing common therapy issues, like comfort and mask fit, early can promote long-term adherence. Smart Comfort leverages Resmed's proprietary machine-learning algorithms, drawing on more than 100 million nights of de-identified, real-world sleep data and user information, such as age, gender and Apnea-Hypopnea Index (AHI), to recommend individualized comfort settings for CPAP therapy delivered by Resmed's market leading AirSense 11 devices.

"For people new to CPAP therapy, personalized comfort settings can help them adjust faster and more comfortably, improving confidence and overall health," said Justin Leong, Chief Product Officer at Resmed. "Smart Comfort's FDA clearance marks an important milestone for the future of personalized, data-driven care. It's another example of how we're using technology and real-world evidence to make sleep health more personal, accessible and effective."

