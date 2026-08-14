Resideo Technologies stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Resideo Technologies hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0.51 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Resideo Technologies -5.590 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 1.98 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.94 Milliarden USD umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0.501 USD sowie einen Umsatz von 1.95 Milliarden USD belaufen.

Redaktion finanzen.ch