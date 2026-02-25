Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’013 1.0%  SPI 19’199 0.8%  Dow 49’175 0.8%  DAX 24’986 0.0%  Euro 0.9118 -0.1%  EStoxx50 6’117 0.0%  Gold 5’144 -1.6%  Bitcoin 49’543 -0.9%  Dollar 0.7739 -0.1%  Öl 71.2 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Partners Group2460882Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335OC Oerlikon Corporation81682Sandoz124359842Swiss Life1485278Swisscom874251Novartis1200526Helvetia Baloise46664220
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Strategy-Aktie fester: Überlebensstipps vom Gründer für einen Bitcoin-Bärenmarkt
Übernahmegerüchte lassen PayPal-Aktie klettern: Experten sehen enorme Unterbewertung
Bayer-Aktie schwächer: Bayer klagt wegen Werbeaussagen gegen Johnson & Johnson
Coinbase, Block & Co. unter Druck: Krypto-Aktien fallen - warum Strategy dennoch unbeirrt Bitcoin nachkauft
AMC-Aktie zieht an: Meme-Unternehmen steigert Umsatz
Suche...

Resideo Technologies Aktie 43797479 / US76118Y1047

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.02.2026 01:44:18

RESIDEO TECHNOLOGIES, INC. Reveals Increase In Q4 Income

Resideo Technologies
33.28 EUR 13.35%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - RESIDEO TECHNOLOGIES, INC. (REZI) reported a profit for its fourth quarter that Increases, from last year

The company's bottom line came in at $113 million, or $0.73 per share. This compares with $12 million, or $0.08 per share, last year.

Excluding items, RESIDEO TECHNOLOGIES, INC. reported adjusted earnings of $78 million or $0.50 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 2.0% to $1.895 billion from $1.858 billion last year.

RESIDEO TECHNOLOGIES, INC. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $113 Mln. vs. $12 Mln. last year. -EPS: $0.73 vs. $0.08 last year. -Revenue: $1.895 Bln vs. $1.858 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.58 To $ 0.62 Next quarter revenue guidance: $ 1866 M To $ 1890 M