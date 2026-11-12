Resideo Technologies: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Resideo Technologies gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.850 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 727.0 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 61.00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.86 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch