Reservoir Media stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Reservoir Media stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.030 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Reservoir Media 49.9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9.84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 45.4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch