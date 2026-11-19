Reserve Petroleum hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 21.34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 9.02 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19.24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 4.5 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch