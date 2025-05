RESEARCH/Zölle und Nachfrageschwäche dürften BASF belasten

===

Einstufung: Buy

Kursziel: Gesenkt auf 52 (59) Euro

Kurs (12:30): -1,2% auf 44,08 Euro

Nachdem BASF am Morgen die Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt hat, senken die Analysten von Jefferies ihre durchschnittliche EBITDA-Schätzung um 8 Prozent, was einen Forex-Gegenwind von 4 Prozent beinhaltet. Darin spiegele sich auch ein erwartet schwächeres Nachfrageumfeld wider - Jefferies geht von einem Mengenrückgang von minus 0,9 Prozent aus, während BASF plus 3 Prozent annimmt. BASF verfüge über einige kompensierende Faktoren wie Nettoeinsparungen durch Kostensenkungsmassnahmen, gesunkene europäische Kostenkurve aufgrund niedrigerer Rohstoffpreise sowie ein lokales Geschäftsmodell. Diese Faktoren liessen das Unternehmen im Vergleich zur Konkurrenz besser dastehen. Dennoch kann das Ergebniswachstum nur begrenzt stabil bleiben angesichts der Unsicherheit durch Zölle und der schwachen Nachfrage.

