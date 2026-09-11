Research Solutions präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Research Solutions gab am 09.09.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 0.02 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Research Solutions noch ein Gewinn pro Aktie von 0.080 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Research Solutions in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 2.89 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 12.1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 12.4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0.090 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.040 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 48.31 Millionen USD – eine Minderung um 1.53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 49.06 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch