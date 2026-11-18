RESBUD SE Bearer hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RESBUD SE Bearer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 381.18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 80.3 Millionen PLN im Vergleich zu 16.7 Millionen PLN im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch