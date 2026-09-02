Resaas Services präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Resaas Services liess sich am 31.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Resaas Services die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 213.33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0.5 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0.2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch