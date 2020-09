Requalification du site de l'ancien Hôpital Royal Victoria - Une démarche transparente impliquant tous les acteurs

QUÉBEC, le 4 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Concernant l'ancien Hôpital Royal Victoria, la Société québécoise des infrastructures (SQI) souhaite apporter quelques précisions importantes. En 2018, le gouvernement du Québec a donné à la SQI le mandat de requalification du site en question et d'élaborer un plan directeur d'aménagement de l'ensemble du site, de concert avec toutes les parties prenantes.

Ce plan sera déposé à la Ville de Montréal afin d'enclencher une consultation publique qui sera menée par l'Office de consultation publique de Montréal.

La SQI reconnaît la valeur patrimoniale et emblématique du site et s'assurera, dans son plan directeur, de déployer les efforts requis pour la préserver et la mettre en valeur. La démarche est effectuée en étroite collaboration avec la Ville de Montréal, l'Université McGill, ainsi que le ministère de la Culture et des Communications.

Depuis plusieurs mois déjà, l'équipe de projet dédiée à la requalification du site de l'ancien Hôpital Royal Victoria a conçu et mis en œuvre une démarche participative ouverte aux différentes parties prenantes. En ce sens, un forum sur l'avenir du site a été tenu en novembre dernier et de nombreuses séances d'information ont eu lieu au cours des derniers mois afin de présenter la démarche à tous les intervenants et de répondre à leurs questions. Ceci, dans une perspective d'ouverture, de transparence et de collaboration.

