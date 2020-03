Republique du Liban Ministere des Finances: Le Liban annonce sa décision de suspendre le paiement de son obligation de 1,2 milliards de dollars arrivant à échéance le 9 mars 2020, et d'engager de...

BEYROUTH, 7 mars 2020 /PRNewswire/ -- A la suite de la réunion exceptionnelle du Conseil des Ministres de ce jour, le Premier Ministre du Liban, Hassan Diab, a annoncé la décision gouvernementale de suspendre le paiement de l'obligation internationale de 1,2 milliards de dollars arrivant à échéance le 9 mars 2020 afin de préserver les réserves du pays en devises étrangères.

Le Premier Ministre a également annoncé l'engagement du Gouvernement à entreprendre un plan de réformes économiques visant à :

Restaurer la soutenabilité des finances publiques grâce à la restructuration de sa dette publique et la mise en place d'une série de mesures budgétaires ;

Créer un environnement propice à la croissance économique grâce à un programme de réformes structurelles incluant des mesures pour améliorer la gouvernance et la lutte contre la corruption ;

Stabiliser et réformer le système financier à travers une restructuration du secteur bancaire.

Le Gouvernement actuel a été nommé le 21 janvier 2020 et a été confirmé par le parlement le 11 février 2020. Depuis sa prise de fonction, le Gouvernement s'est mobilisé pour résoudre les vulnérabilités du Liban, notamment une récession économique sévère, un niveau des réserves en devises étrangères extrêmement bas, un endettement public non soutenable ainsi qu'une crise de liquidités dans le système bancaire.

Le Premier Ministre a déclaré : « Le Liban fait face à une crise économique sans précédent. Le nouveau Gouvernement, qui a pris ses fonctions il y a moins d'un mois, a décidé d'engager des mesures ambitieuses pour stabiliser l'économie et créer les conditions d'une relance. »

Le Gouvernement se tient prêt à entreprendre des discussions de bonne foi avec ses créanciers afin de réduire le poids de la dette publique.

Le Gouvernement a engagé Lazard Frères comme conseil financier et Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP comme conseil juridique.

Le Ministère des Finances organisera une présentation aux investisseurs à une date qui sera communiquée ultérieurement. Les créanciers trouveront des informations sur le site internet du Ministère des Finance qui sera mis à jour régulièrement.

Pour toute information, les investisseurs peuvent contacter lb.bondholders@lazard.fr

Pour toute information, les journalistes peuvent contacter Nadja Sieniawski au +447488583532 et par e-mail à l'adresse nadja@highgate.ltd

This communication is not an offer of securities for sale in the United States. Securities may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the Securities Act of 1933, as amended. No public offering of securities in the United States is contemplated by the Lebanese Republic at this time.