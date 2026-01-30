Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’210 0.5%  SPI 18’256 0.5%  Dow 48’861 -0.4%  DAX 24’575 1.1%  Euro 0.9154 0.0%  EStoxx50 5’962 1.2%  Gold 5’048 -6.2%  Bitcoin 64’050 -0.9%  Dollar 0.7683 0.5%  Öl 70.9 -
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Microsoft951692Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335SAP345952Rheinmetall345850ABB1222171Novartis1200526
Top News
Helvetia Baloise-Aktie fester: Geschäftsführung der Servisa-Stiftungen abgegeben
adidas-Aktie im Plus: Wachstum bei Umsatz und Betriebsergebnis - Aktienrückkauf angekündigt
Börsenfeiertage an der Zürcher Börse 2026: Dann hat die SIX handelsfrei
Booking-Aktie in Rot: Booking.com kassiert Sammelklage mit Schweizer Beteiligung
Visa-Aktie dennoch schwächer: Gewinn- und Umsatzplus im ersten Quartal
Suche...
eToro entdecken

Republic Power Group Aktie 146737669 / VGG7523E1051

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.01.2026 15:40:51

Republic Power Group Stock Climbs 45%

Republic Power Group
1.10 USD 23.60%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Shares of Republic Power Group Limited (RPGL) are climbing about 45 percent during Friday morning trading despite no specific corporate-related announcements to drive the stock movement.

The company's shares are currently trading at $1.28 on the Nasdaq, up 45.12 percent. The stock opened at $0.3399 and has climbed as high as $1.39 so far in today's session. Over the past year, it has traded in a range of $0.2320 to $5.1900.

RPGL closed trading at $0.3221 on Thursday.

Nachrichten zu Republic Power Group Limited Registered Shs -A-

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
Keine Nachrichten verfügbar.
mehr Nachrichten

Analysen zu Republic Power Group Limited Registered Shs -A-

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:13 Marktüberblick: adidas und Apple im Fokus
08:47 ABB und Roche verhelfen SMI zu kräftigem Plus
07:26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Hohe Kursschwankungen
29.01.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (58%) auf Nestle SA, Swatch Group AG, Swiss Re AG, UBS Group AG
29.01.26 Eine Woche der Erholung für US-Aktien
28.01.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
27.01.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Roche, Swisscom, UBS
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’756.25 19.62 SJVBHU
Short 14’037.41 13.84 BOKS7U
Short 14’547.81 8.94 SAIB4U
SMI-Kurs: 13’210.36 30.01.2026 15:39:07
Long 12’688.59 19.92 SCTBIU
Long 12’411.90 13.99 SYUBYU
Long 11’870.32 8.94 SQOB2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

BioNTech-Aktie im Blick: FDA treibt Prüfung der Tumortherapie voran
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verliert am Donnerstagnachmittag
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
D-Wave Quantum Aktie News: Bären lasten am Nachmittag auf D-Wave Quantum
DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rheinmetall von vor 10 Jahren abgeworfen
Krypto-Märchen werden wahr: Wie das digitale Gold eine neue Generation von Superreichen schuf
SAP-Aktie tiefrot: Deutlicher Gewinnanstieg auf Jahres- und Quartalssicht - Umsatzerwartungen leicht verfehlt
DroneShield-Aktie fällt: Kapitalerhöhung drückt Kurs trotz Rekordjahr
Roche-Aktie leichter: Investition in neues Genentech-Werk in North Carolina verdoppelt
ABB-Aktie erreicht neues Rekordhoch: Sprung im Schlussquartal - Industrieareal in Zürich verkauft

Top-Rankings

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com
KW 4: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 4: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
15:51 GNW-News: Quantexa als führendes Unternehmen im Gartner® Magic QuadrantT 2026 für Decision Intelligence-Plattformen ausgezeichnet
15:47 Gesetzesänderung soll Ölraffinerie PCK langfristig sichern
15:46 ROUNDUP: Widerrufsknopf und Greenwashing - Länder stärken Verbraucher
15:44 Hamburg stellt sich gegen Söder-Vorstoß zum Finanzausgleich
15:28 Theo Müller wehrt sich gegen AfD-Unterstützer-Vorwurf
15:23 ROUNDUP: Verizon gewinnt mehr Mobilfunkkunden - Aktienrückkauf angekündigt
15:19 dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 30.01.2026 - 15.15 Uhr
15:18 GNW-News: Exterro stärkt Kundendatenschutz und -vertrauen mit ISO 27001-Zertifizierung
15:14 ROUNDUP/Irans Außenminister: Bereit für Verhandlungen und für Krieg
15:06 USA: Erzeugerpreise steigen stärker als erwartet