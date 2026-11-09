Republic gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Republic äusserte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.06 EUR gegenüber 0.090 EUR im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig standen 0.5 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 51.61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Republic 0.9 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch