Republic Digital Acquisition Company Registered A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Republic Digital Acquisition Company Registered A präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.07 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.080 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch