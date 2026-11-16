Republic Digital Acquisition Company Cons of 1 A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Republic Digital Acquisition Company Cons of 1 A gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.080 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch