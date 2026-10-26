Republic Ba B hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Republic Ba B hat am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.39 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 126.0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 119.6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch