Republic Ba A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Republic Ba A hat am 23.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.59 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1.52 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 126.0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 119.6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch