Repsol stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Repsol äusserte sich am 19.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.64 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Repsol -0.040 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 13.72 Milliarden EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.50 Milliarden EUR umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1.62 EUR beziffert, während im Vorjahr 1.43 EUR je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 54.86 Milliarden EUR – eine Minderung um 3.96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 57.12 Milliarden EUR eingefahren.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 2.36 EUR je Aktie sowie einen Umsatz von 53.02 Milliarden EUR ausgegeben.

