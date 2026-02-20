|
20.02.2026 06:37:00
Repsol stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Repsol äusserte sich am 19.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.64 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Repsol -0.040 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite standen 13.72 Milliarden EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.50 Milliarden EUR umgesetzt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1.62 EUR beziffert, während im Vorjahr 1.43 EUR je Aktie in den Büchern standen.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 54.86 Milliarden EUR – eine Minderung um 3.96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 57.12 Milliarden EUR eingefahren.
Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 2.36 EUR je Aktie sowie einen Umsatz von 53.02 Milliarden EUR ausgegeben.
Redaktion finanzen.ch
Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin
Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?
Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:
Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat
Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.
Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWall Street schlussendlich leichter -- SMI nach Rekordhoch letztlich im Minus -- DAX schliesslich schwächer -- Nikkei beendet Handel im Plus - Chinas Börsen ruhen
Während sich der heimische Aktienmarkt nach seiner Rekordjagd abkühlte, steckte der deutsche Leitindex Verluste ein. Die Wall Street zeigte sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt legte am Donnerstag zu.