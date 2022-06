Repsol-Aktie im Plus: Energy Infrastructure Partners übernimmt Anteil an Repsol-Tochtergesellschaft

Die auf erneuerbare Energien spezialisierte Tochter der spanischen Repsol wird dabei zu 4,4 Milliarden Euro bewertet.

Die Investoren in die von EIP und Crédit Agricole Assurances verwalteten Fonds erhielten damit die Chance, sich an einer Plattform für erneuerbare Energie zu beteiligen, heisst es in einer Mitteilung von EIP vom Donnerstag. Über die konkreten Investitionssummen von EIP respektive von Crédit Agricole Assurances wurden keine Angaben gemacht.

Repsol Renovables verfügt laut den Angaben über eine fertiggestellte Stromerzeugungskapazität von 1,6 Gigawatt (GW). Dabei handle es sich um einen Mix aus Windparks, Solaranlagen und Wasserkraftwerken in Spanien, Chile sowie in den USA. Gemeinsam mit den neuen Investoren plane Repsol die Gesamtkapazität bis 2030 auf insgesamt 20 GW zu erhöhen.

Die Zusammenarbeit mit Repsol unterstütze EIP bei der Umsetzung ihrer ehrgeizigen Wachstumspläne und beim Ausbau ihrer Präsenz in Nord- und Südamerika, heisst es weiter. Die Investmentgesellschaft EIP, die sich 2020 von der Credit Suisse gelöst hatte, ist laut eigenen Angaben auf Grossprojekte im Bereich der erneuerbaren Energien und systemkritische Energieinfrastrukturanlagen konzentriert. Sie verwaltet Vermögen von über 4 Milliarden Franken. Bei ihren Kunden handelt es sich hauptsächlich um Pensionskassen, Versicherungen und grosse Family Offices.

Die Repsol-Aktie notiert in Madrid zeitweise 0,38 Prozent höher bei 15,775 Euro.

tp/jb

Zürich (awp)