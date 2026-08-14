ReproCELL präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ReproCELL lud am 13.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1.56 JPY gegenüber -3.210 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14.89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 546.7 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 475.9 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch