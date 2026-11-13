ReproCELL: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

ReproCELL präsentierte am 12.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1.68 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1.930 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22.33 Prozent auf 609.5 Millionen JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 498.2 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch