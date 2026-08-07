Repro India legte Quartalsergebnis vor

Repro India hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 89.62 INR gegenüber -1.910 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20.13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.40 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 1.16 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch