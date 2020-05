Reprise des audiences à la Régie du logement - « Il faut aplanir la courbe des évictions! » - Andrés Fontecilla

MONTRÉAL, le 31 mai 2020 /CNW Telbec/ - À la veille de la reprise des audiences de la Régie du logement, le député de Laurier-Dorion et responsable pour Québec solidaire en matière d'habitation, Andrés Fontecilla, propose d'établir des ententes de paiement entre propriétaires et locataires pour les loyers d'avril à juin afin d'éviter une vague massive d'évictions qui viendrait amplifier la crise liée à la pandémie.

En date du 6 mai dernier, la CORPIQ estimait que 6% des loyers du mois de mai étaient dus et que 2% des loyers d'avril demeuraient impayés au Québec. Alors qu'habituellement, il y a environ 40 000 causes pour non-paiement de loyer annuellement à la Régie du logement, il y a actuellement 65 000 loyers non payés juste pour le mois de mai de cette année. Des dizaines de milliers de locataires risquent ainsi d'être évincés pour non-paiement de leur loyer, s'inquiète Andrés Fontecilla.

« Les audiences à la Régie du logement reprennent demain et l'application des mesures d'éviction pourra se faire dès le 6 juillet. Autant dire que les milliers de locataires qui n'ont pas pu payer leur loyer à cause de la crise vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. On ne peut pas laisser tous ces gens se retrouver à la rue du jour au lendemain, surtout en contexte de pandémie. Si on veut éviter la catastrophe, il faut à tout prix aplanir la courbe des évictions avant qu'il ne soit trop tard », martèle le député solidaire.

Afin d'éviter cette vague massive d'évictions, Québec solidaire demande à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, de transmettre une consigne claire à la Régie du logement : le gouvernement doit décréter l'obligation de conclure des ententes de paiement entre propriétaires et locataires pour les loyers d'avril à juin.

« Personne ne devrait perdre son logement à cause d'une crise qui a pris de court tout le Québec. Malheureusement, la loi actuelle prévoit qu'un locataire qui n'a pas payé son loyer est automatiquement évincé lors de son audience, à moins qu'il ne se présente avec la totalité des sommes dues. Face à cette situation exceptionnelle, on ne peut pas laisser la décision d'évincer un locataire à la discrétion des juges de la Régie. Il faut leur donner la consigne de forcer des ententes de paiement propriétaires et locataires », demande le député de Laurier-Dorion.

Québec solidaire appuie la Ville de Montréal

Le député solidaire appelle d'ailleurs le gouvernement de la CAQ à répondre à l'appel lancé cette semaine par la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et à bonifier d'urgence le supplément au loyer pour les locataires dans le besoin. Le député invite également la CAQ à débloquer un fonds d'urgence de 5 millions $ afin de répondre à la hausse prévue des demandes d'aide d'hébergement pour les locataires qui se retrouveront sans logement le 1er juillet prochain.

« La mairesse Plante a été claire cette semaine : les besoins en hébergement d'urgence vont être beaucoup plus élevés cette année en raison de la crise. Il faut adapter nos moyens en fonction de la situation. J'appelle la ministre Laforest à faire preuve de leadership et à annoncer sans plus attendre des mesures d'aides d'urgence, non seulement pour Montréal, mais pour toutes les villes du Québec », conclut Andrés Fontecilla.

