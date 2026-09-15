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15.09.2026 13:19:20
Repower: Schwache Wasserkraftproduktion belastet Halbjahresergebnis
Die Bündner Repower AG hat im ersten Halbjahr 2026 ein operatives Ergebnis (EBIT) von 50.7 Mio. CHF und einen Gruppengewinn von 33.7 Mio. CHF erzielt. Damit liegt das Unternehmen zwar […]
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