Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’790 -1.5%  SPI 17’855 -1.5%  Dow 46’584 -0.2%  DAX 22’922 -1.1%  Euro 0.9219 -0.4%  EStoxx50 5’633 -1.1%  Gold 4’833 2.7%  Bitcoin 56’537 -0.6%  Dollar 0.7876 -1.2%  Öl 93.0 -10.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Luzerner Kantonalbank125293061Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Klumpenrisiko: Warum ein Portfolio mit wenigen ETFs effizienter sein kann
Franke-Stablecoin auf dem Vormarsch? UBS startet mit Partnern Testumgebung für digitale Währung
Bitcoin gibt nach Feuerpause-Ankündigung leicht nach - vorher deutlich im Plus
Deutsche Bank bullish: Diese Biotech-Aktie soll enormes Kurspotenzial haben
Ölpreis belastet Autobauer: Morgan Stanley setzt auf einen klaren Sektor-Favoriten
Suche...

Repower Aktie 32009699 / CH0320096990

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.04.2026 08:12:37

Repower macht 2025 weniger Gewinn

Repower
146.00 CHF 0.00%
Kaufen Verkaufen

Brusio (awp) - Das Bündner Energieunternehmen Repower hat im Geschäftsjahr 2025 weniger verdient. Im laufenden Jahr erwartet das Unternehmen indes ein "gutes Ergebnis", wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

Die Gesamtleistung reduzierte sich 2025 im Jahresvergleich um ein Fünftel auf 1,99 Milliarden Franken. Der operative Gewinn (EBIT) sank um knapp ein Viertel auf 133 Millionen Franken. Das Ergebnis liege dennoch über dem langjährigen Durchschnitt, so Repower.

Unter dem Strich blieb ein um 27 Prozent tieferer Reingewinn von 101 Millionen Franken. Der Verwaltungsrat schlägt zwar eine unveränderte ordentliche Dividende von 5,00 Franken je Anteilsschein vor. Die Sonderdividende wird jedoch auf 0,50 Franken von 1,50 Franken gesenkt.

Wetterbedingt weniger Stromproduktion

Die Stromproduktion sank 2025 im Jahresvergleich um 19 Prozent auf 2147 Gigawattstunden. Dabei produzierten die Bündner Wasserkraftwerke aufgrund geringerer Wassermengen unterdurchschnittlich (-17%).

Ebenso hätten die Windparks in Italien (-10%) und Deutschland (-14%) wetterbedingt einen leichten Rückgang verbucht. Massiv weniger produzierte auch das Gaskombikraftwerk Teverola (-86%) wegen eines längeren Ausfalls.

Dagegen sei durch den Ausbau der Photovoltaik die Produktion der Solaranlagen um knapp 40 Prozent gesteigert worden. So wurde auch das erste alpine Solarkraftwerk der Schweiz im Prättigau teilweise in Betrieb genommen. Den Ausbau der Photovoltaik in Italien will Repower auch in Zukunft weiter vorantreiben.

Gutes Ergebnis erwartet

Das Unternehmen stehe auf einem soliden finanziellen Fundament, heisst es weiter. Dieses gebe den nötigen Spielraum für die kommenden Herausforderungen.

"Für 2026 wird ein gutes Ergebnis erwartet", so die Energiegesellschaft mit Blick in die Zukunft - ohne konkrete Zielgrössen zu nennen.

Repower will in den kommenden Jahren weiter in den Ausbau und die Erneuerung der Produktionsanlagen und Netzinfrastruktur investieren. 2025 investierte Repower gesamthaft 142 Millionen Franken.

cg/ys