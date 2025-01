Repower-Aktie: Repower wird ab 2027 weitere Gemeinden mit Strom versorgen

Das soll auch neue Arbeitsplätze bringen.

Über die Tochter Repower Moesano SA mit Sitz in Grono beziehen künftig Buseno, Cama und die Media Mesolcina Energia, die die Gemeinden Grono, Lostallo und Soazza versorgt, ihren Strom, wie Repower am Dienstag mitteilte. Die Gemeinden könnten sich zudem an der Repower Moesano beteiligen.

Derzeit gehörten die Stromtarife in der Moesa zu den höchsten in Graubünden, heisst es weiter. Da die bestehenden Verträge erst per Ende 2027 abgelöst werden können, unterstütze Repower den Strombezug bereits ab nächstem Jahr mit 5 Rp./kWh, damit in diesen Gemeinden die hohen Stromkosten gesenkt werden könnten.

Es werde eine "stabile Partnerschaft" mit den Gemeinden angestrebt, so Repower. Es sei zudem vorgesehen, dass künftig neue Arbeitsplätze am Sitz der Repower Moesano in Grono geschaffen werden.

