Repower Aktie 32009699 / CH0320096990
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Zwischenschritt
|
15.06.2026 11:08:03
Repower-Aktie leichter: Projektgenehmigungsgesuch für Wasserkraftwerk Chlus eingereicht
Der Energieproduzent Repower hat einen weiteren Schritt für das geplante Wasserkraftwerk Chlus im Kanton Graubünden gemacht.
Zunächst müssen unter anderem die Genehmigung des Kantons sowie finanzielle Unterstützungszusagen des Bundes vorliegen. Zudem erwartet Repower weitere Klärungen zur kantonalen Wasserkraftstrategie, wie es hiess.
Das Kraftwerk Chlus soll als zusätzliche Kraftwerksstufe unterhalb des bestehenden Kraftwerks Küblis entstehen und die Prättigauer Kraftwerkskette bis zum Rhein ergänzen. Gemäss aktuellem Projektstand könnte die Anlage jährlich rund 217 Gigawattstunden Strom produzieren, davon etwa 65 Gigawattstunden im Winter.
Fällt der spätere Bauentscheid positiv aus, könnten die Arbeiten 2028 beginnen. Die Bauzeit wird auf rund fünf Jahre veranschlagt. Noch im April hatte Repower-CEO Roland Leuenberger erklärt, die Pläne für das Kraftwerk vorläufig zu stornieren. Begründet wurde dies damals mit ungeklärten Finanzierungsfragen mit dem Bundesamt für Energie.Die Repower-Aktie verliert im Schweizer Handel zeitweise 0,35 Prozent auf 141,50 Franken.
to/yz
Brusio (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Givaudan: Eine frische Duftnote
Gleich zwei namhafte Researchhäuser haben die Givaudan-Aktie hochgestuft. Jetzt macht sich der Aromen- und Riechstoffespezialist daran, einem zähen Abwärtstrend zu entkommen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Repower AG
|
02.06.26
|Repower-Aktie: Hans-Peter Zehnder in die Geschäftsleitung ernannt (AWP)
|
06.05.26
|Repower verstärkt Stromnetz im Lugnez für zehn Millionen Franken (AWP)
|
08.04.26
|Repower macht 2025 weniger Gewinn (AWP)
|
25.03.26
|Repower-Aktie: Michael Roth ist neuer CEO (AWP)
Analysen zu Repower AG
SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
n diesem Interview spricht @TimSchaeferMedia direkt aus New York über den bevorstehenden Börsengang von SpaceX. Die Erwartungen sind riesig, die Bewertung sorgt für Diskussionen und viele Anleger fragen sich: Ist das die nächste Jahrhundertaktie oder ein gefährlicher Hype?
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEinigung im Iran-Krieg: SMI und DAX deutlich fester -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich im Montagshandel sehr freundlich. Die asiatischen Börsen legen zum Wochenstart zu.