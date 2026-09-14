Repower Aktie 32009699 / CH0320096990
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Zahlenvorlage
|
14.09.2026 07:55:00
Repower-Aktie im Blick: Gewinnrückgang im ersten Halbjahr
Repower hat im ersten Semester 2026 deutlich weniger verdient als im Vorjahr.
Die Gesamtleistung ging von Januar bis Juni um 13 Prozent auf 939 Millionen Franken zurück, wie Repower am Montag mitteilte. Der operative Gewinn (EBIT) sank um 22 Prozent auf 51 Millionen. Unter dem Strich verblieb ein Gruppengewinn von 34 Millionen Franken, 28 Prozent weniger als im Vorjahr.
Die Stromproduktion der eigenen Wasserkraftwerke sei nach einem schneearmen Winter und wegen geringer Niederschläge im Frühling und Frühsommer deutlich tiefer ausgefallen als erwartet. Höhere Marktpreise in der Schweiz und Frankreich sowie ein gutes Handelsgeschäft hätten die Einbussen nur teilweise auffangen können. Zudem liefen die positiven Effekte aus Stromverkäufen zunehmend aus. Diese hatte das Unternehmen während der Hochpreisphase zu Beginn des Ukrainekriegs für spätere Lieferperioden zu attraktiven Konditionen abgeschlossen.
Für das zweite Halbjahr rechnet Repower weiterhin mit anspruchsvollen Bedingungen. Neben den Energiepreisen dürften vor allem die Niederschlagsmengen und damit die Stromproduktion der Wasserkraftwerke sowie die Verfügbarkeit der Produktionsanlagen das Ergebnis beeinflussen. Insgesamt erwartet das Unternehmen für 2026 unverändert ein "solides Ergebnis".
an/cg
Brusio (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Repower AG
|
17.07.26
|Tiefster Wasserstand des Lago Bianco GR seit 2005 (AWP)
|
26.06.26
|Repower nimmt Kleinkraftwerk Crodalöc in Betrieb (AWP)
|
15.06.26
|Repower-Aktie leichter: Projektgenehmigungsgesuch für Wasserkraftwerk Chlus eingereicht (AWP)
|
02.06.26
|Repower-Aktie: Hans-Peter Zehnder in die Geschäftsleitung ernannt (AWP)
|
06.05.26
|Repower verstärkt Stromnetz im Lugnez für zehn Millionen Franken (AWP)
|
08.04.26
|Repower macht 2025 weniger Gewinn (AWP)
|
25.03.26
|Repower-Aktie: Michael Roth ist neuer CEO (AWP)
Analysen zu Repower AG
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid rückt näher: SMI vor tieferem Start -- DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften tiefer in den Montagshandel einsteigen. Die Börsen in Fernost weisen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.