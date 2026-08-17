Replimune Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Replimune Group liess sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Replimune Group die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.72 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.950 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch