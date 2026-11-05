Replay Acquisition: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Replay Acquisition lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 5.24 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1.050 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 597.3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Replay Acquisition 86.9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch