Replay Acquisition präsentierte Quartalsergebnisse

Replay Acquisition hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1.28 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Replay Acquisition 1.16 USD je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 651.56 Prozent auf 497.5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 66.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch