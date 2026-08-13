Repco Home Finance: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Repco Home Finance hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 19.44 INR, nach 18.40 INR im Vorjahresvergleich.

Repco Home Finance hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.68 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6.17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.41 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch