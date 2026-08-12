REPAY: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

REPAY präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

REPAY vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.13 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1.150 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 100.7 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 33.15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte REPAY einen Umsatz von 75.6 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch