REPAY gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

REPAY hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.11 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 153.4 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte REPAY 77.7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch