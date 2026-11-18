RenX Enterprises hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

RenX Enterprises vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 3.27 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -22.400 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.5 Millionen USD – ein Plus von 27.27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RenX Enterprises 3.5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch