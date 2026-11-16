Rentracks legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Rentracks hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 71.23 JPY gegenüber 17.80 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Rentracks hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9.99 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 791.13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch