Rentracks gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Rentracks hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 91.36 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 35.08 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1060.61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.82 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1.02 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch