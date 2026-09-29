Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
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29.09.2026 14:57:00
Rentenreform: Ökonomen-Allianz drängt auf vollständige Umsetzung und warnt vor Flickwerk
Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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