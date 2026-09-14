Rent the Runway: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Rent the Runway hat am 11.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.38 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rent the Runway ein EPS von -5.870 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 97.7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rent the Runway 80.9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch