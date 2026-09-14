|
14.09.2026 06:37:00
Rent the Runway: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Rent the Runway hat am 11.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.38 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rent the Runway ein EPS von -5.870 USD in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 97.7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rent the Runway 80.9 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich
Die Börsen in Fernost weisen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.