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16.10.2026 06:37:00
RENT hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
RENT liess sich am 15.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat RENT die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen EPS wurden 230.16 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RENT 191.45 JPY je Aktie eingenommen.
RENT hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14.10 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11.28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12.67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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